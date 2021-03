In Bornheim : Spatenstich für Neubau der Bonner Werkstätten

Spatenstich in Hersel: (v.l.) Daniel Sigmund (Werkstattrat), Olaf Ottinger, Christoph Becker, Andreas Heß (Unternehmensverbund Lebenshilfe Bonn und Bonner Werkstätten), Helmut Achtruth (VS Aufsichtsrat), Jochen Flink und Petra Karsch. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim Insgesamt 60 zusätzliche Arbeitsplätze und ein neuer Inklusionsbetrieb kommen nach Hersel. Das Unternehmen investiert vier Millionen Euro.

Christoph Becker fühlte sich am Mittwoch bei seinem ersten Spatenstich als Bornheims Bürgermeister sichtlich wohl. Gemeinsam gab er mit Andreas Heß, Geschäftsführer Unternehmensverbund Lebenshilfe Bonn und Bonner Werkstätten sowie dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats Helmut Achtruth den Startschuss für den geplanten Werkstätten-Neubau an der Herseler Allerstraße.

Ab März werden auf der 10.000 Quadratmeter großen Fläche schräg gegenüber dem Altgebäude der Bonner Werkstätten nach langer Planung endlich die Bagger rollen. In drei Bauabschnitten werden dort in den nächsten Monaten um die 60 Parkplätze, zwei Gebäude in Massivbauweise mit rund 60 Werkstattplätzen, Büros, einem Pausen- und Schulungsraum, Sanitärräumen und Räumlichkeiten für ein neues Inklusionsunternehmen sowie zwei Werkhallen in Stahlkonstruktionen entstehen.