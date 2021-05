Feuerwehr im Einsatz : Spaziergängerin findet giftige Schlange in Bornheim

Foto: Feuerwehr Bornheim

Bornheim Eine giftige Hakennasennatter hat am Samstag die Feuerwehr in Bornheim auf dne Plan gerufen. Eine Spaziergängerin hatte das Tier in einer Box gefunden.



Mit einem nicht alltäglichen Einsatz hatte es die Löschgruppe Merten der Bornheimer Feuerwehr am Samstag zu tun: Am späten Nachmittag wurden die Kräfte zu einer technischen Hilfeleistung in Merten alarmiert. Vor Ort hatte eine Spaziergängerin an einer Bushaltestelle eine abgestellter Box entdeckt. Der Inhalt: eine lebendige Schlange. Die Frau verständigte sofort die Feuerwehr.

Nach eigenen Recherchen vor Ort wurde die Fundschlange als giftige Hakennasennatter identifiziert. Nach Rücksprache mit der Leitstelle wurden mehrere Stellen zur Aufnahme der Fundschlange kontaktiert, um diese dort abgeben zu können.

Das Tier wurde schließlich von einem Züchter in Rösrath angenommen und im Anschluss an den Einsatz dort hingefahren.

