Kommunalwahl 2025 SPD Bornheim nominiert Bürgermeisterkandidatin

Unter dem Motto „Bornheim. Gemeinsam stärken“ startet Anna Peters in den nächsten Wochen eine Kampagne, in der Bürger ihre Ideen zuschicken können. Eine entsprechende Postkarte wird an Info-Ständen oder als Briefkasten-Wurfsendung verteilt und kann auf www.anna-peters-bornheim.de heruntergeladen werden. Ideen und Hinweise auf Anliegen in den Ortsteilen nimmt Peters per Mail an info@anna-peters-bornheim.de entgegen oder per Whatsapp-Nachricht an 0151/742 788 19.