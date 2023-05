Antrag der Fraktion Gibt es bald Trinkwasserbrunnen in Bornheim?

Die Bornheimer SPD-Fraktion möchte sich dafür einsetzen, dass Passanten künftig an öffentlichen Stellen im Stadtgebiet kostenfrei Trinkwasser erhalten können: In einem Antrag an den Umwelt- sowie an den Betriebsausschuss schlägt sie vor, dass die Verwaltung ein Konzept erarbeiten soll, wie und wo künftig öffentliche Wasserspender oder Trinkwasserbrunnen geschaffen werden könnten und was das kosten würde.