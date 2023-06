Special Olympics Bornheim begrüßt Gäste aus Guinea

Gleichwohl stimmen alle Gäste überein, dass die Anreise beschwerlich war. Immerhin waren sie bis zu ihrer Ankunft in Bornheim 24 Stunden unterwegs gewesen. Doch der Weg habe sich gelohnt, so die einhellige Meinung. „Mir ist sofort aufgefallen, dass es hier so schön ruhig ist und die Natur gefällt mir sehr gut“, meinte der Weitspringer und Kurzstreckenläufer Ibrahima Diallo. Besonders hat es ihm die Unterkunft der Delegation angetan: das Hotel Rheinterrassen in Widdig. „Mir gefällt, dass da direkt der Fluss ist, der Rhein“, so Diallo weiter. Dennoch erkennt der Sportler auch ganz praktische Vorteile in Bornheim: „Hier in Deutschland ist deutlich mehr Platz und Equipment zum Trainieren.“