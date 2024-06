Park-and-Ride-Anlage in Merten Sperrung in Bornheim stellt Autofahrer auf die Probe

Die Park-and-Ride-Anlage an der Stadtbahnhaltestelle „Merten“ der Linie 18 ist beliebt. Es ist nicht immer so einfach, dort einen freien Parkplatz zu bekommen. Von Merten, Rösberg, Hemmerich oder andernorts geht es hinunter mit dem Auto in die Händelstraße und dann weiter mit der Stadtbahn nach Bornheim, Bonn, Brühl oder Köln.