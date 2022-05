Stadion Bornheim : Alle Sanierungsmaßnahmen auf dem Prüfstand

Das Franz-Farnschläder-Stadion in Bornheim muss saniert werden. Foto: Axel Vogel

Bornheim Das Franz-Farnschläder-Stadion sollte in mehreren Schritten bis 2025 saniert werden. Doch wegen der Kostensteigerungen im Baugewerbe muss die Stadt Bornheim umplanen.



Exorbitante Kostensteigerungen im Bausektor und kein Ende in Sicht: Die Stadt Bornheim zieht daraus jetzt ihre Konsequenzen. Es soll gespart werden, wo es möglich ist, sämtliche Baumaßnahmen sollen noch einmal kritisch beleuchtet werden „mit Blick auf die Haushaltslage und was wir uns in Zukunft noch leisten können“, stellte Bürgermeister Christoph Becker im Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt fest.

Einsparungen wird es ab sofort bei der geplanten Sanierung des Franz-Farnschläder-Stadions geben. Die ursprünglich in mehrere Abschnitte unterteilte und bis 2025 gestreckte Maßnahme soll nun in einem Rutsch über die Bühne gehen und die ersten Planungsleistungen schnellstmöglich vergeben werden. Eine entsprechende Entscheidung wird die Politik im Juni im Haupt- und Finanzausschuss fällen, der Beschlussentwurf dazu wird den Fraktionen bis spätestens 24. Mai vorgelegt.

Die Sanierung des Stadions 3,3 Millionen Euro sind veranschlagt Für die Sanierung des Franz-Farnschläder-Stadions hat die Stadt Bornheim insgesamt 3,3 Millionen Euro veranschlagt. Ob dieser Kostenrahmen gehalten werden kann, ist angesichts der Kostensteigerungen im Baugewerbe sehr fraglich. Ursprünglich waren der Bau eines Beachvolleyballplatzes und eines Bouleplatzes geplant. Außerdem sollen das Spielfeld, die Flutlichtanlage, die Laufbahn, die Stehtribüne, die Entwässerungsgräben und die Elektroladestationen erneuert oder saniert werden. trs

Kosten werden weiter stark steigen

Dadurch erhofft sich die Verwaltung eine Einsparung im sechsstelligen Bereich: durch den effizienten Einsatz von Gerätschaften und Personal sowie entstehende Synergieeffekte. Außerdem seien kalkulierbare Kosten bis zum Ende des ursprünglichen Planungszeitraumes nicht mehr möglich. „Es ist davon auszugehen, dass die Kosten weiterhin überproportional steigen“, argumentiert die Verwaltung in ihrer Vorlage für die dann maximal zwölf Monate dauernden Arbeiten an der Sportsttätte.

Auf den Prüfstand kommen da auch bauliche Wünsche, die nicht unbedingt erforderlich sind. Erst im Dezember 2021 hatte die Politik die Einrichtung einer Beachvolleyballanlage für den Schulsport und eine Wettkampf-Bouleanlage für den Vereinssport – Anregungen der Europaschule und des SSV Bornheim für zusätzliche 70.000 Euro beschlossen – Kosten, die die Stadt sich nicht mehr wird leisten können.

Alle Baumaßnahmen werden nochmals geprüft

So hat die Verwaltung bisher schon überlegt, wo und in welchen Bereichen es Einsparpotenzial gibt. Hinterfragt werden müssen zum Beispiel die Dringlichkeit von unter anderem besagter Beachvolleyballanlage und der Flutlichtanlage.

Der Rotstift wird allerdings nicht nur beim Stadion angesetzt, sondern sondern soll für alle städtischen Baumaßnahmen gelten, machte Maria-Charlotte Koch (Grüne) deutlich. „Wir müssen immer unterscheiden zwischen Pflicht und Luxus.“ Auch die Planungen beim Neubau des Schwimmbades werden daraufhin noch einmal überprüft. So kündigte Becker schon einmal an, dass im nächsten Workshop eine kostenärmere Variante vorgeschlagen werden wird.

„Wenn der Rhein-Sieg-Kreis die Kommunen aufgefordert hat, finanzielle Rückstellungen zu schaffen, um die Preissteigerungen aufzufangen, was besorgniserregend ist, dann gehört so etwas auf den Prüfstand“, sagte der Bürgermeister. Bei Attraktionen wie Whirlpool oder Gastronomie werde man sich fragen müssen, ob die Stadt sich das leisten könne. „So würden wir gerne in der Bürgerhalle im Rathaus eine Rezeption einrichten. Angesichts der Haushaltslage ist das aber nicht machbar. Das ist die Situation", so Becker.

Sparen nicht um jeden Preis