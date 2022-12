Städtische Kitas in Bornheim : Eltern müssen mehr für den Kita-Besuch bezahlen

Alltagshelfer in Kindergärten : Wie Kita-Helfer im Kindergarten mit anpacken Von der Baustelle in die Kita: Der gelernte Maler Emidio D’Amato unterstützt als Alltagshelfer das Team in der Sechtemer Kita „Klapperschuh“. Mit Paprika-Schnippeln, Fangenspielen und Türklinken-Desinfizieren hält er den Erzieherinnen und Erziehern den Rücken frei.