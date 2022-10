Wegen Personalmangel bei der Stadt : Umgestaltung des historischen Rösberger Dorfplatzes vorerst gestrichen

Bornheim-Rösberg Der historische Rösberger Dorfplatz soll neugestaltet werden. Doch wann das passiert, steht noch nicht fest. Der Grund dafür liegt im Bornheimer Rathaus.

Das geht aus den Antworten der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Anfrage und Antworten stehen auf der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung, der am Mittwoch, 26. Oktober, tagt, sind aber bereits öffentlich einsehbar.

Nach Angaben der SPD stehen für die Umgestaltung des Dorfplatzes 40.000 Euro im Haushalt bereit, verteilt auf die Jahre 2021 bis 2024. Mit dem Geld soll die Fläche an der Ecke Proffgasse/Markusstraße umgestaltet werden – mit Abgrenzungspfosten, Sitzgelegenheiten sowie einer Baumscheibe. Allerdings wird sich die Aufenthaltsqualität dort so schnell nicht verbessern. Wie berichtet, ist die Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung personell derzeit so unterbesetzt, dass viele Projekte im Arbeitsprogramm für die Jahre 2022 und 2023 zurückgestellt, verschoben oder ganz gestrichen wurden.