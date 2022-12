Reaktion auf Flüchtlingszuweisungen : Stadt Bornheim plant Bau einer neuen Sammelunterkunft

Bornheim Die Etagenbetten in der Turnhalle der Johann-Wallraf-Grundschule dürften keine Dauerlösung werden, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bornheim entschieden. Der Rat muss daher über ein Bauprojekt abstimmen, das Abhilfe schaffen soll – für mindestens 5,5 Millionen Euro.

Die Stadt Bornheim reagiert auf die steigenden Flüchtlingszahlen und plant die Errichtung einer neuen Sammelunterkunft. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dazu bereits eine Empfehlung ausgesprochen, über die in der Ratssitzung am 15. Dezember noch abschließend zu entscheiden ist. Der Vorschlag lautet, an der Ecke Königstraße/Hexenweg ein zweigeschossiges Containerbauwerk für die Unterbringung von bis zu 100 Personen zu errichten. Dafür soll der Rat die Verwaltung autorisieren, außerplanmäßig Mittel in Höhe von 5,5 Millionen Euro freizugeben.

Wie berichtet, hatte die Stadt bereits die Turnhalle der Johann-Wallraf-Grundschule als Sammelunterkunft herrichten lassen. Dort sind derzeit 27 Personen untergebracht. Das könne aber nur eine vorübergehende Lösung sein, heißt es als Begründung in der entsprechenden Drucksache. „So schnell wie möglich“ solle die Halle wieder ihrem eigentlich Zweck dienen und für den Schulunterricht zur Verfügung stehen. Das dürfte aber erst in einigen Monaten der Fall sein.

Die Sache duldet keinen Aufschub

Die Lage sei ernst, heißt es weiter: Die Zuweisungen von Geflüchteten durch die zuständige Bezirksregierung Arnsberg würden aller Voraussicht nach weiter zunehmen. Gleichzeitig seien Material und die freien Kapazitäten von Handwerksbetrieben knapp, sodass Planung und Ausschreibungen frühzeitig in Angriff genommen werden müssen. Daher setzte das Gremium die Sache noch kurzfristig per Dringlichkeitsbeschluss auf die Tagesordnung.

Die Grundstücke an der fraglichen Stelle befinden sich bereits in städtischem Eigentum, planungsrechtlich stehe einer Bebauung nichts im Wege, wird in der Unterlage ausgeführt. Die zentrale Lage in Bornheim-Ort gewährleiste zudem die soziale Teilhabe von dort untergebrachten Menschen. Weniger klar sind die Kosten, die auf die Stadt zukommen, denn bedingt durch die Baukrise sind Projekte noch immer schwer kalkulierbar. Die geschätzten 5,5 Millionen Euro orientieren sich an aktuellen Erfahrungswerten, erklärt die Verwaltung. Hinzu kämen jedoch weitere Kosten für den laufenden Unterhalt, etwa für Personal, heißt es in einer Anmerkung.