Gedenken an jüdische Mitbürger : Stadt Bornheim verlegt weitere sieben Stolpersteine

Im Jahr 2014 verlegte Gunter Demnig bereits Stolpersteine in Merten. Foto: Wolfgang Henry

Bornheim Seit vielen Jahren erinnert die Stadt Bornheim in Form von „Stolpersteinen“ an ermordete jüdische Mitbürger. Diese Form des Gedenkens wird im Oktober fortgesetzt.

Die Stadt Bornheim beteiligt sich seit vielen Jahren an der Aktion „Stolpersteine“. Bereits 67 Messingschilder mit den Namen und Schicksalsdaten von Opfern des nationalsozialistischen Regimes hat der Künstler Gunter Demnig seit 2006 im Stadtgebiet verlegt. Dieses Jahr wird die Aktion in Roisdorf und im Bornheimer Ortszentrum fortgeführt.

Am Montag, 17. Oktober, ab 15 Uhr wird Demnig zunächst an der Bonner Straße 70 sieben Stolpersteine verlegen, die an die Familien Scheuer und Sax erinnern sollen. Beide Familien mussten vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in die USA fliehen.

Im Anschluss werden drei weitere Stolpersteine für die Bewohner des Hauses Secundastraße 7 in Bornheim verlegt. In dem Gebäude, auf dessen Hinterhof die erste Synagoge der jüdischen Gemeinde stand, lebten Moses Katz mit seiner Frau Sibilla und der gemeinsamen Tochter Marta. Alle drei wurden 1942 deportiert und in Maly Trostinec ermordet. Anschließend wird ein weiterer Stolperstein an der Adresse Königstraße 75 verlegt. Der Stein wird an Amalia Nathan erinnern, die 1942 in Theresienstadt ermordet wurde.

Stadt sucht Paten für die Aktion

Aktuell werden noch Menschen gesucht, die die Aktion durch die Übernahme von Ehrenpatenschaften unterstützen möchten. Damit verbunden ist eine Spende von jeweils 120 Euro, denn so viel kostet die Verlegung eines „Stolpersteins“. Zum Dank erhalten alle Ehrenpaten eine Urkunde der Stadt, die ihr Engagement dokumentiert. Auch Vereine, Schulen, Unternehmen und andere Gemeinschaften können eine Patenschaft übernehmen. Wer Interesse hat, kann sich bei Stadtarchivar Jens Löffler melden, unter Telefon 0 22 22 / 94 51 10 oder per E-Mail an jens.loeffler@stadt-bornheim.de.

Bereits jetzt lädt Bürgermeister Christoph Becker alle Bornheimerinnen und Bornheimer ein, an der Verlegung der Stolpersteine teilzunehmen, um sich dem Verdrängen in den Weg zu stellen und die Erinnerungskultur in der Stadt aktiv zu unterstützen.