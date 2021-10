Marode Sportanlage : Stadt Bornheim will Franz-Farnschläder-Stadion sanieren

Bornheim Das Bornheimer Stadion muss dringend saniert werden. Dafür hatte sich die Stadt bereits dreimal um Fördergelder beworben, allerdings erfolglos. Nun hat die Stadt einen anderen Plan.

Die Stadt Bornheim will nicht länger auf Fördermittel warten und das Franz-Farnschläder-Stadion in Bornheim-Ort nun mit eigenen Mitteln sanieren. Dafür will sich die Stadtverwaltung jetzt das Okay der Kommunalpolitik holen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 2. November.