Brauchtum im Vorgebirge Stadt Bornheim will Geld für die Dorfkirmessen ausgeben

„Die Ortsvereine haben damit die Chance, flexibler zu agieren, die Kirmessen attraktiver zu gestalten und möglicherweise mehr Einnahmen aus Standgebühren und Ausschank zu erzielen“, heißt es in den Unterlagen zur Kulturausschusssitzung am Mittwoch. Es muss sich nun zeigen, ob Ortsausschüsse, Dorfgemeinschaften und Co. überall die Möglichkeiten haben, eine Kirmes zu stemmen. In Hemmerich und Rösberg wird die Kirmes bereits seit Jahren von privater Seite beziehungsweise dem Kirchenvorstand organisiert, in Hersel gibt es wiederum seit längerem einen Kirmesverein.