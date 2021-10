Sauberkeit im Stadtgebiet : Stadt Bornheim will Mängelmelder für Mülleimer ausweiten

Stadt Bornheim will Mängelmelder für Mülleimer ausweiten

Ein Mülleimer mit QR-Code am Rheinufer in Uedorf. Foto: Christoph Meurer

Bornheim Als Pilotprojekt in den Rheinorten gestartet, soll der neue Bornheimer Mängelmelder für Mülleimer auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden. So funktioniert das Programm.

Die Stadt Bornheim will den Online-Mängelmelder für Mülleimer nach und nach auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage des General-Anzeigers mit. „Das Pilotprojekt wird sehr gut angenommen“, sagte Stadtsprecher Rainer Schumann. Wie berichtet, war der neue Mängelmelder Ende Juni als Pilotprojekt in den Bornheimer Rheinorten an den Start gegangen.