Stadtrat beschließt Regelung : Bornheimer Eltern erhalten Kita-Essensgeld zurück

Bornheimer Eltern, die ihre Kinder von Mitte Dezember bis Februar nicht oder nur selten in die Kita gebracht haben, erhalten Essensgeld zurück. Foto: dpa/Jens Büttner

Bornheim Eine gute Nachricht gibt es aus dem Bornheimer Stadtrat für Eltern von Kita-Kindern. Zudem hat die Politik einen Beschluss zu einer Straßenbenennung geändert.

Für die Rückerstattung hat die Stadt nun ein Vier-Stufen-Modell erarbeitet: 100 Euro erhalten Eltern zurück, die für ihre Kinder in dem Zeitraum maximal einen Kita-Tag in Anspruch genommen haben. 75 Euro gibt es für Eltern mit bis zu sieben Betreuungstagen, 50 Euro bei der Inanspruchnahme von bis zu 22 Betreuungstagen.

Keine Straßenbenennung nach Helene Wessel in Roisdorf

In der Sitzung hat der Stadtrat zudem beschlossen, eine Straße in einem Roisdorfer Neubaugebiet nicht nach der Politikerin (erst Zentrumspartei, später SPD) und Grundgesetz-Mutter Helene Wessel (1898-1969) zu benennen, sondern nach Helene Weber (1881-1962). Weber war eine deutsche Politikerin (Zentrum, später CDU) und ebenso an der Erarbeitung des Grundgesetzes beteiligt.