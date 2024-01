Stören Windkraftpläne in Bornheim das Brühler Weltkulturerbe? Das ist auf der Sichtachse des Brühler Schlosses zu sehen

Als sich die bodentiefen Flügeltüren des Fensters im Audienzsaal des Brühler Schlosses öffnen, wird der Blick frei auf das Gartenparterre des Schlossparks: auf die akkurat angelegten Zierbeete, deren Buchsornamente wie Stickerei (Broderie) anmuten sollen, auf die Fontänenbecken, in denen im Sommer das Wasser hochsprudelt, und auf den sich anschließenden Spiegelweiher. Die Lindenalleen zu beiden Seiten der französischen Gartenkunst lenken das Auge in ihren geraden Linien geradezu in die Ferne, auf den Waldbereich des Schlossparks. Könnten hier künftig Windräder aufragen und die Sichtachse der Unesco-Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl stören? Darum geht es derzeit in einem Genehmigungsverfahren beim Rhein-Sieg-Kreis.