Angehörige sollen zahlen : Streit um unterspülte Urnengräber in Bornheim

Streit um unterspülte Urnengräber in Bornheim

Bornheim Auf Bornheimer Friedhöfen sind durch die Flut viele Urnengräber abgesackt. Besonders schlimm hat es den Friedhof in Waldorf getroffen. Für die Instandsetzung müssen zum Teil die Hinterbliebenen zahlen.

Der Starkregen vor einigen Wochen hat auch auf den Friedhöfen im Stadtgebiet Bornheim zu Unterspülungen und Zerstörungen geführt. Dies betrifft nicht nur die Friedhofswege, sondern auch die Grabanlagen. Insbesondere auf dem Waldorfer Friedhof sind Urnengräber abgesackt und unterspült worden. Was einen Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen möchte, ärgert: Denn die Nutzungsberechtigten – also die Hinterbliebenen – sollen dafür zahlen, dass die Grabaufbauten durch Steinmetze wiederhergestellt werden.