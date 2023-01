Stromausfall : Haushalte in Bornheim waren am Sonntag ohne Strom

Haushalte in Bornheim waren am Sonntag ohne Strom

Bornheim Teile Bornheims hatten am Neujahrsnachmittag keinen Strom. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es in einem Trafohäuschen gebrannt.

Zu einem Stromausfall ist es am Neujahrsnachmittag in Teilen von Bornheim gekommen. Betroffen waren vor allem die Orte Walberberg und Merten, aber auch Kardorf, Waldorf und Dersdorf. Das teilte das zuständige Unternehmen Rheinenergie über seine Störungshotline mit. Weitere Informationen waren von dem Energieversorger am Sonntag nicht zu bekommen.

Wie Bornheims Feuerwehrchef Wolfgang Breuer dem General-Anzeiger auf Anfrage sagte, hatte es in einem Trafohäuschen am Franz-von-Kempis-Weg in Walberberg gebrannt. Die Ursache für den Brand in dem Trafohäuschen war zunächst nicht bekannt.