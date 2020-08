Störungen am Montagmittag : Stromausfall legte Teile von Bornheim und Alfter lahm

Am Montag fiel der Strom in Teilen von Bornheim und Alfter aus. (Symbolbild) Foto: dpa

Bornheim/Alfter Ein Stromausfall hat am Montag kurzzeitig Teile von Bornheim und Alfter lahmgelegt, darunter auch das Suti-Center in Bornheim. Die Städte waren nach rund einer halben Stunde wieder am Netz.



Von Jana Henseler

Nach einem Stromausfall am Montagmittag in Teilen von Bornheim und Alfter sind die Städte wieder am Netz. Anwohner mehrerer Straßenzüge und das Suti-Center in Bornheim hatten gegen 12.30 Uhr wieder Strom, wie der örtliche Stromversorger Rhein-Energie am Montag mitteilte. Demnach war die Störung seit 11.56 Uhr bekannt, wie eine Sprecherin des Versorgungsunternehmens Rheinenergie auf GA-Anfrage mitteilte.