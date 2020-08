Auch Suti-Center betroffen : Stromausfall legt Teile von Bornheim und Alfter lahm

Am Montag fiel der Strom in Teilen von Bornheim und Alfter aus. (Symbolbild) Foto: dpa

Bornheim/Alfter Ein Stromausfall legt derzeit Teile der Städte Bornheim und Alfter lahm. Auch das Suti-Center in Bornheim soll betroffen sein. Der Stromversorger Rhein-Energie sucht nach der Ursache.

Seit Montagmittag ist der Strom in Teilen der Städte Bornheim und Alfter ausgefallen. Wie Anwohner in einer Facebook-Gruppe berichteten, soll neben mehrerer Straßenzüge auch das Suti-Center in Bornheim betroffen sein.