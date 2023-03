Einkaufszentrum in Bornheim-Roisdorf Einbrecher steigen über das Dach ins Suti-Center ein

Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Einbrechern, die in der Nacht zum Montag in das Suti-Einkaufszentrum an der Schumacherstraße in Bornheim-Roisdorf eingestiegen sind. Nach bisherigen Ermittlungen sind die Täter gegen 1.30 Uhr in der Nacht eingebrochen. Wie die Polizei nun mitteilte, kletterten die Täter offenbar auf das Dach des Marktes, gelangten durch die Decke in die dortige Bäckerei und von dort in den daneben gelegenen Kiosk.