Aus für Tambourcorps Rot-Weiß Hemmerich Nach 102 Jahren Tambourcorps: Uniformen landeten im Altkleidercontainer

Übrig bleibt vom Verein nur noch die Standarte, die in der Vereinskneipe „Beim Piepsch“ zu sehen ist. Noch in den Wochen vor Weihnachten haben die Musiker ihren Probenraum in der Alten Schule leergeräumt. Zum letzten Mal wurden Instrumente, Notenblätter, alte Bilder und Papiere in die Hand genommen. All das lagert mittlerweile im Archiv der Stadt Bornheim und ist jederzeit einsehbar. Die Instrumente hat der Verein an andere Vereine beziehungsweise Privatleute verkauft. Das ging mit den Uniformen und Karnevalskostümen nicht. Keiner wollte sie haben und so landeten sie im Altkleidercontainer.