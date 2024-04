Nicht nur für Junggesellen Warum in Roisdorf die Kinder um ihren eigenen Maibaum tanzen können

Das jüngste Mitglied ist erst dreieinhalb Jahre alt: Ganz bewusst setzt der Maiclub Roisdorf auf den Nachwuchs, um auch langfristig den Tanz in den Mai im Ort zu bewahren. Und so lädt der Verein zur Begrüßung des Wonne-Monats für Dienstag, 30. April, zum Kindermaifest mit anschließendem Tanz in den Mai ab 16 Uhr auf den Dorfplatz ein.