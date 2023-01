Theateraufführung : Die Drama-Queens der Ursulinenschule Hersel sind zurück auf der Bühne

Am Schluss des Stücks werden die Schuldigen sprichwörtlich rausgekehrt: Die Theater-AG der Ursulinenschule in Hersel bei der Generalprobe. Foto: Petra Reuter

Bornheim-Hersel Da hat so mancher Dreck am Stecken: Wie die Theatergruppe der Ursulinenschule sich ihre Krimikomödie „Cluedo – Mord in Hersel“ ausgedacht hat und warum bei der Aufführung eine Jury dabei ist.



Trotz des unterrichtsfreien Tages herrscht im Aegidius-Saal der Ursulinenschule (USH) Betrieb. Die Schülerinnen der Theatergruppe „Drama Queens“ sind zur Generalprobe eingetroffen, alle für die Bühne schwarz gekleidet. Aktuell gehören dem Ensemble unter der Gesamtleitung von Susanne Ringsdorf 15 Schülerinnen der Realschule und des Gymnasiums der Jahrgangsstufen 8 bis zum Abiturjahrgang sowie zwei Lehrkräfte des Gymnasiums an. Seit Februar haben sie sich regelmäßig getroffen und Ideen diskutiert, Szenen entworfen, Charaktere entwickelt und Texte geschrieben. Herausgekommen ist eine Collage von Szenen, die auf der Idee des bekannten Spiels „Cluedo“ und dessen Hintergrundgeschichte basieren. Am Sonntag, 22. Januar, ist nun Premiere für die Krimikomödie „Cluedo – Mord in Hersel“.

Leichenfund auf Gut Hersel

„Es gab nicht erst einen festgelegten Text, anhand dem geprobt wurde. Wir haben Krimiszenen improvisiert, Verschiedenes ausprobiert und dann zu Hause verschriftlicht, was uns gut gefallen hat,“ erklärt Julia Haarhaus, Schülerin der Q2. Susanne Ringsdorf und insbesondere die Q2-Schülerinnen Nina Reich, Sina Bittner und Julia Haarhaus haben bei zusätzlichen Treffen die Szenen gesichtet, sortiert, überarbeitet und schließlich zu einem Theaterstück verbunden. „Das gesamte Stück und der Text sind eine komplette Gemeinschaftsproduktion aller,“ führt Nina Reich aus. „Die Zuschauer erwartet auch kein reines Sprechtheater. Wir arbeiten viel mit Bewegung, choreografischen Elementen, und es wird teilweise gesungen,“ erläutert Ringsdorf.

Die so entstandene Krimikomödie dreht sich um die 17-jährige Vollwaise Ursula. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Onkel August, der Haushälterin Frau Weiß sowie Butler James auf Gut Hersel. Dreck am Stecken hat nicht nur der Onkel. Auch seine Freunde, der Nazi Godorf, Professorin Blume, die Menschenexperimente durchführt, Pfarrer Grün, Karla und Gloria sind in verschiedene Machenschaften verstrickt und erhalten über den Onkel Geld von Ursulas Familienvermögen. Als eine Leiche auf Gut Hersel gefunden wird, tauchen plötzlich die beiden Detektivinnen Charlotte Bones und Dr. Joanne Motzen auf und versuchen Licht ins Dunkel zu bringen.

„Um keine aufwendigen Kostüme nähen zu müssen, arbeiten wir mit auffälligen Accessoires. So trägt der Butler James beispielsweise eine rote Fliege, Haushälterin Frau Weiß eine weiße Schürze“, erläutert Ringsdorf. Alle Beteiligten kommen sehr häufig auf die Bühne, da es keine richtigen Hauptrollen gibt und manche Charaktere von mehreren Schülerinnen gespielt werden. So hat die Haushälterin Frau Weiß gleich dreimal einen Einsatz auf der Bühne.

Theaterfestival „spotlights“ Junge Theatergemeinde Bonn prämiert Jugendgruppen Die Junge Theatergemeinde Bonn richtet jährlich das Schultheaterfestival „spotlights“ aus. Bewerben können sich Theatergruppen von Schulen oder Jugendeinrichtungen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Eine Fachjury wählt aus den vielen Bewerbungen die überzeugendsten Produktionen aus und prämiert diese. Die Gewinner präsentieren ihr Stück bei einem öffentlichen Auftritt auf einer professionellen Bühne unter fachmännischer Betreuung durch die jeweiligen Bühnen-, Licht- und Tontechniker. luc

Von Lampenfieber ist noch nichts zu spüren und das, obwohl die Jury des Bonner Schulfestivals „spotlights“ die Aufführungen besuchen wird. „Wir sind doch fast alles alte Hasen“, kommentiert Julia Haarhaus lachend.