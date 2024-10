Theaterpremiere in Widdig Kaviar und Currywurst

Bei der Wirtin bricht Panik aus, als ihr neureicher Cousin seinen Besuch ankündigt. Dieser hatte ihr vor Jahren Geld geliehen unter der Voraussetzung, dass sie ein gutgehendes Edel-Restaurant betreiben soll, was nicht der Fall ist. Damit der „Betrug“ nicht auffliegt, wird der Kneipenalltag auf den Kopf gestellt, die bodenständige Wirtin gibt sich als Spitzengastronomin aus. Stammkundin Sandy (Susa Sauer) schlüpft in die Rolle der feinen Kundin, Ernas Lebensgefährte (David Rosse) stolpert als piekfeiner Kellner von einer Katastrophe in die nächste, die schweigsame Helene (Silvia Bärwaldt) weigert sich, die Theke zu verlassen. Was folgt, ist ein rasantes Verwechslungsspiel, bei dem alles schiefläuft, was schieflaufen kann. Doch als der Cousin noch eine Testerin vom Magazin „Der Feinschmecker“ ankündigt, bricht das Chaos erst recht aus.