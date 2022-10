Nach zwei Jahren Corona-Pause : Theaterverein „Edelweiß“ Hersel-Uedorf bringt neues Stück auf die Bühne

Termine der Aufführungen

„Ernst ist das Leben, heiter die Kunst“, lautet das Motto des Theatervereins „Edelweiß“ Hersel-Uedorf, das auch für das Stück „Alles Bauerntheater“ gilt. Gespielt wird in der Widdiger Mehrzweckhalle, Römerstraße 5a. Die öffentliche Generalprobe findet am Samstag, 15. Oktober, 16 Uhr, statt. Die Karten dafür kosten fünf Euro an der Tageskasse, es gibt keinen Vorverkauf.

Premiere ist am Sonntag,16. Oktober, 17 Uhr. Weitere Aufführungen gibt es an den Samstagen, 22. und 29. Oktober, um 19 Uhr, sowie an den Sonntagen, 23. und 30. Oktober, um 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Sonntags wird ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen serviert.

Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder bis 14 Jahren sechs Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei Schreibwaren Claasen, Rheinstraße 148 (Hersel), ☏ 022 22/85 97 bei Toni Breuer, Saarstraße 5 (Hersel), ☏ 022 22/82 287 bei Hanni Willerscheid, Römerstraße 37 (Widdig), ☏ 022 36/23 71 sowie bei Monika Hemmersbach, Lichtweg 30 (Widdig), ☏ 022 36/37 49 805 Karten können ebenso per E-Mail an info@theater-verein-edelweiss.de oder unter ☏ 0 22 36/3 74 98 05 bestellt werden. trs