Barista aus Bornheim Tipps vom Vizeweltmeister: Das macht einen guten Kaffee aus

Bornheim/Köln · Der in Bornheim lebende Carlo Graf Bülow gehört zu den besten Baristas der Welt – was er neulich in Australien unter Beweis stellte. Doch was ist bei der Kaffeezubereitung wichtig? Ein paar Tipps des Experten.

09.01.2024 , 12:00 Uhr

Kaffee vom Könner: Carlo Graf Bülow serviert Cappuccino. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

Die einen kommen ohne ihn morgens nicht in Schwung. Für die anderen ist er wiederum das Überlebensmittel im Alltag, während wieder andere ihn als unverzichtbar für gesellschaftliche und private Anlässe erachten. Die Rede ist vom Kaffee, eines der liebsten Getränke der Deutschen. Für Carlo Graf Bülow ist Kaffee Beruf und Berufung. Der in Bornheim-Waldorf lebende 37-Jährige ist aber weit mehr als nur ein Experte für Kaffee. Er ist einer der besten Baristas der Welt – und zwar ganz offiziell. Kürzlich gekürt in Australien.