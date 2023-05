Nach dem tödlichen Badeunfall am Rhein Wie ein Notfallseelsorger Familie und Rettungskräfte betreut

Albi Roebke ist ein erfahrener Seelsorger. Zum einen als evangelischer Pfarrer in Seelscheid, zum anderen, und das ist seine Hauptaufgabe, als Leiter der Notfallseelsorge im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn. Sein Team und er treten immer dann in Erscheinung, wenn Menschen in großer Gefahr oder gar ums Leben gekommen sind. Der 55-Jährige kümmert sich dann um Angehörige der Opfer, aber auch um Rettungskräfte, die oft traumatische Eindrücke verkraften müssen. So war es auch am Pfingstmontag am Herseler Werth.