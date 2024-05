Nach dem tödlichen Unfall in Bornheim Vermutlich wurde eine Regel für den Maibaumtransport missachtet

Nach dem tödlichen Unfall in der Mainacht in Dersdorf dauern die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang an. Das teilte Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Wie berichtet, war in der Nacht auf Mittwoch, 1. Mai, der 50-jährige Fahrer eines Motorrollers in dem Bornheimer Stadtteil mit einem Traktorgespann kollidiert und dabei so schwer verletzt worden, dass er später in einer Klinik starb.