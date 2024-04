Aktenzeichen XY 25 neue Hinweise nach tödlichem Unfall in Wesseling

Zahlreiche Hinweisgeber gaben an, das gesuchte Auto in der fraglichen Nacht gesehen zu haben. Dabei handelt es sich um einen dunklen, dreitürigen 1er-BMW, Baujahr 2008. In der Nacht auf Sonntag, 26. März 2023, hat dessen Fahrer mutmaßlich einen 20-Jährigen auf der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Keldenich überfahren. Der junge Mann erlag noch in der Nacht im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Am Tatort gefundene Fahrzeugteile ließen die Ermittler auf den Autotyp schließen. Bei dem BMW soll vor allem die linke Vorderseite beschädigt sein. Der Nebelscheinwerfer hätte ausgetauscht werden müssen. Deshalb richtet sich der Aufruf der Polizei auch an die Mitarbeiter von Autowerkstätten im Köln/Bonner Raum.