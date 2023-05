Tragödie am Herseler Werth Wie kam es dazu, dass Vater und Sohn im Rhein ertranken?

Am späten Montagabend stand fest, dass der Pfingstausflug einer Familie zum Rhein am Herseler Werth in einer Tragödie geendet war: Der 37 Jahre alte Vater und sein sieben Jahre alter Sohn, die ein Großaufgebot an Rettern zunächst am Nachmittag aus dem Rhein am Herseler Werth retten konnten, hatten nicht überlebt. Beide waren in der Bonner Uniklinik verstorben. Das teilte die Pressestelle der Bonner Polizei auf Anfrage mit.