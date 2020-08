Immer neue Gaunermethoden : Trickbetrüger erbeuten Ersparnisse von Ehepaar aus Bornheim

Bornheim/Köln Mit einer raffinierten Masche haben Trickbetrüger am Dienstag mehrere Tausend Euro von einem besorgten Ehepaar aus Bornheim ergaunert. Die Polizei sucht nun nach den Tatverdächtigen.

Was war passiert? Eine Frau hatte sich nach Polizeiangaben am Telefon als Tochter des geschädigten Ehepaares ausgegeben und „äußerst aufgelöst“ von einem folgenschweren Unfall berichtet, den sie verursacht habe. Durch ihre Schuld seien eine Mutter und ihre Tochter gestorben. Danach habe sie das Telefon an eine vermeintliche Polizistin übergeben. Diese habe dann dem Ehepaar erläutert, dass ihre in Gewahrsam genommene Tochter nur frei komme, wenn sie die genannte Geldsumme an die/den Hinterbliebenen zahle.

Das Ehepaar ging den Anrufern auf den Leim und verabredete eine Geldübergabe am Dienstagnachmittag in Köln. Kurz nach 15 Uhr am besagten Tag erschien dann nach Aussage der mutmaßlich Betrogenen ein etwa 30 Jahre alter, ungefähr 1,70 Meter großer, schmaler Mann in der Pohlmannstraße im Kölner Stadtteil Niehl, der dann unter Tränen das Geld in Empfang genommen habe. Danach sei der Tatverdächtige gegen 15.45 Uhr unerkannt in Richtung Nesselroderstraße verschwunden.