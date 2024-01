Irish Folk in Bornheim-Kardorf Das Trio Flatout bringt irisches Lebensgefühl nach Bornheim

Seit 13 Jahren ist Ralf Nonn gemeinsam mit Christian Hartmann als Folk Duo Flatout in der Region musikalisch unterwegs. In zahlreichen Konzerten haben Nonn und Hartmann ihr Publikum bisher begeistert. 2023 hat Flatout mit Sängerin und Multiinstrumentalistin Stephanie Hartmann, Tochter von Christian Hartmann, ihre künstlerische Bandbreite erweitert. Ihr musikalisches Können zeigt Flatout zum ersten Mal als Trio am Samstag, 27. Januar, 18 Uhr, in der Kardorfer Pfarrkirche St. Joseph. Von der Faszination irischer Folkmusik erzählten Stephanie und Christian Hartmann im GA-Interview Susanne Träupmann.