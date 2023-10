Mit 107 Jahren in Bornheim gestorben Er fuhr auf dem berühmten U-Boot 96 mit - Friedrich Grade ist tot

Zwei weitere Feindfahrten absolvierte Grade auf dem U-Boot 183 und bildete dann bis zum Kriegsende U-Boot-Besatzungen technisch aus. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst in der Spedition seines Schwiegervaters in Eckernförde und schulte 1951 in Remscheid zum Technischen Exportkaufmann um. Mit der Gründung der Bundeswehr 1956 zog Grade mit der Familie (ein Sohn, eine Tochter) nach Bonn. Fortan beteiligte er sich im Range eines Korvettenkapitäns an der Entwicklung neuer U-Boote. Mit seinen 107 Jahren war Grade auch Großvater und Urgroßvater.