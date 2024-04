Beschluss im Bürgerausschuss Überraschende Wendung in der Roisdorfer Laternendebatte

Für Stadler nicht nachvollziehbar. Er überzeugte die Fraktionen noch in der Sitzung, dass die Verwaltung vor einer Entscheidung der Politik prüfen solle, ob und wie eine provisorische Beleuchtung doch aussehen könnte. Hintergrund: Die Straße Rosental soll erst im Rahmen der geplanten Umgestaltung des Bahnhofsumfelds ausgebaut werden. Das Ergebnis der Prüfung soll im Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss am Dienstag,14. Mai, vorliegen, die Entscheidung in puncto Beleuchtung erst dann fallen.