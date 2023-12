Positive Mitgliederentwicklung Junge Feuerwehrleute aus Bornheim proben in Sechtem den Ernstfall

Eine solche Übung befördere die Motivation des Nachwuchses, ist der Jugendwart überzeugt. Und hofft, dass der positive Trend bei der Mitgliederentwicklung anhält. Allein in diesem Jahr seien elf Neuzugänge bei der Löschgruppe zu verzeichnen. Viel hänge mit Mund-zu-Mund-Propaganda zusammen, „Wir haben bei vielen Veranstaltungen mitgemacht“, bot Florian Ziebarth als Erklärung für die positive Entwicklung an, unter anderem beim Tag der offenen Tür eines in Sechtem bekannten Unternehmens. Außerdem habe man die Jugendfeuerwehr in der Grundschule vorgestellt. Unterm Strich steht nun ein deutlich positiver Mitgliedersaldo für 2023. Besonders erfreulich: „Wir haben jetzt auch weibliche Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Die gab es vorher nicht.“