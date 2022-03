Krieg in der Ukraine : Stadt Bornheim richtet Turnhalle für Flüchtlinge her

Stadt Bornheim richtet Turnhalle für Flüchtlinge her

Krieg in der Ukraine

Die Turnhalle der Johann-Wallraf-Schule in Bornhem-Ort wird als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Foto: Axel Vogel

Bornheim Um auf weitere Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet zu sein, richtet die Stadt Bornheim die Turnhalle einer Grundschule als Unterkunft her. Platz soll dort für bis zu 150 Personen sein.

Stand Mittwoch waren in Bornheim 306 aus der Ukraine geflüchtete Menschen offiziell gemeldet. Dazu kommen, so die Schätzung der Stadtverwaltung, rund ein Dutzend Personen, die sich unregistriert in der Stadt aufhalten. Ob gemeldet oder nicht: Wie alle anderen Kommunen rechnet die Stadt mit weiteren Menschen, die kommen werden.