Ukrainische Flüchtlinge stellen Werke im Bornheimer Rathaus aus : „Malen für die Seele“

Auch von Larissa Rybakova und Sohn Tymofii hängen Kunstwerke im Bornheimer Rathaus. Foto: Stephan Faber

Bornheim Kunst als Therapie: Menschen, die aus der Ukraine nach Bornheim geflüchtet sind, haben sich in Acrylmalerei mit Ballon, Kordel und Fließtechnik versucht. Was dabei herausgekommen ist, ist im Rathaus zu sehen.



Sich künstlerisch ausdrücken und dabei für ein paar Stunden die Sorgen um die Heimat, Verwandte und Freunde vergessen: Dies hatten das Katholische Bildungswerk Bonn/Rhein-Sieg und die gemeinnützige Gesellschaft Futur II jetzt 30 Menschen aus der Ukraine ermöglicht, die in Bornheim Zuflucht gefunden haben.

Unter der Leitung von Maria-Luise Streng, die 35 Jahre für das Erzbistum Köln tätig war und seit ihrer Pensionierung ehrenamtlich aktiv ist, erlernten die Teilnehmenden verschiedene Methoden der Acrylmalerei mit Ballon, Kordel und Fließtechnik. Was dabei herausgekommen ist, kann jetzt in der Bürgerhalle des Bornheimer Rathauses bewundert werden.

Die therapeutische Wirkung der Malerei

Am Ende kamen so mehr als 100 Kunstwerke zusammen. „Ich war selbst überrascht, wie schnell die Arbeit voranging“, erläuterte Streng bei der Ausstellungseröffnung. „Die ersten Arbeiten waren noch von eher dunkleren Farbtönen geprägt, bei den letzten Bildern standen dann deutlich hellere und buntere Farben im Fokus“, fügte sie hin. Sie kenne die therapeutische Wirkung der Malerei gut, seit sie einmal durch einen Unfall lange Zeit im Krankenhaus habe bleiben müssen. „Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsene haben zum Teil schwere Traumata. Da kann Kunst und Kreativität immer ein perfekter Ausgleich sein“, so Streng.

Sichtlich beeindruckt begrüßte Bornheims Bürgermeister Christoph Becker einige der großen und kleinen Künstlerinnen und Künstler in der Bürgerhalle. „Diese Ausstellung ist ein Beweis für die ungebrochene Energie und Lebensfreude“, sagte er. „Dies ist ein starkes Zeichen der Menschlichkeit in der Solidarität Bornheims mit den Menschen, die bei uns Zuflucht vor dem Krieg in der Ukraine gesucht haben.“

Entspannung nach dem Deutschkurs

Dazu gehört auch der sechsjährige Tymofii aus Dnipro, der mit vor dem Krieg knapp einer Million Einwohnern viertgrößten Stadt der Ukraine. Sichtlich stolz entdeckte er seine Werke bei der Vernissage in der Bürgerhalle. Seine Mutter Larisa Rybakova ist dankbar für die gelungene Ablenkung: „Wir hatten keinerlei Vorerfahrung und haben jeden Tag eine neue Technik erlernt“, berichtete sie.

Zhanna Shyian-Snytko hatte sich zusammen mit ihrer Tochter Zlata ebenfalls zum ersten Mal mit Malerei beschäftigt. „Es war Malen für die Seele“, fasste sie treffend ihre Erfahrung zusammen. Ende März waren Mutter und Tochter sie aus Poltawa, einer Stadt in der Zentralukraine mit rund 300.000 Einwohnen, in Bornheim angekommen. Tetiana Tsarenko und Tochter Daria aus Kiew empfanden den täglichen Workshop am Nachmittag als ideale Entspannung nach dem Deutschkurs, den sie jeden Vormittag in den Sommerferien besucht hatten.