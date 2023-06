Bornheim regt das „Feuer Office“ an Homeoffice für Feuerwehrleute? Das halten aktive Brandschützer von der Idee

Hemmerich: Philipp Schneider findet die Idee ausgesprochen gut. Als Personalberater bei einem Unternehmen in Köln-Ossendorf gehört er zu denjenigen, die das Angebot nutzen würden – aus einsatztaktischen, aber auch aus privaten Gründen. Als Vater von zwei kleinen Kindern sei es für ihn schwierig, zu Hause zu arbeiten, so dass ein Büro im Gerätehaus vorteilhaft wäre, sagt er. Zum anderen stünde er dann auch während der Woche zur Verfügung, was bisher wegen der Entfernung von Köln nach Hemmerich unmöglich wäre. „In der Coronazeit haben wir erlebt, dass die Verfügbarkeit der Leute größer ist“, verweist der 36-Jährige darauf, wie es war, als viele Kameraden nicht andernorts im Büro saßen. Es sei doch klar, dass die Zeit des Ausrückens auf eine Minute beschränkt werden könnte, wenn eine Staffel im Gerätehaus permanent vorhanden wäre, meint er. Den Bau des neuen Gerätehauses für Hemmerich und Rösberg bezeichnet er als eine Investition in die Zukunft. Da passe die Einplanung von Homeoffice-Arbeitsplätzen gut hinein: „Wenn man einige Millionen Euro für den Neubau ausgibt, dann kommt es auf einige Tausend Euro nicht an“, so Schneider.