Umwelt-Projekt KlikKS Die Stadt Bornheim sucht ehrenamtliche Klimapaten

Kochen fürs Klima, Grünstreifen anlegen oder Infoveranstaltungen zu erneuerbaren Energien organisieren: Klimapaten vor Ort sollen Maßnahmen zum Klimaschutz selber auf den Weg bringen. So auch in Bornheim. Denn die Kommune will als Teil der Klimaregion Rhein-Voreifel gemeinsam mit den anderen linksrheinischen Kommunen beim Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ („KlikKS) mitmachen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Kommunen und Gemeinden im Linksrheinischen bereits unterschrieben, am Mittwoch brachte der Bornheimer Umweltausschuss das Projekt in einem ersten Schritt einstimmig auf den Weg.