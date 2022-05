Umweltpreis Bornheim : Erster Platz für den Klima-Comic der Europaschule

Bornheim 2200 Euro und Urkunden wurden an vier Preisträger in der Rheinhalle überreicht

Ideen und Aktivitäten für mehr Klimaneutralität: Vier Gruppen erhielten am Donnerstag in feierlichem Rahmen kurz vor der Ratssitzung in der Herseler Rheinhalle den Bornheimer Umweltpreis 2021, mit einjähriger coronabedingter Verspätung.