Umweltschutz im Vorgebirge Wie Bornheimer Schüler das Klima retten

In Sachen Umweltschutz sind Bornheimer Schülerinnen und Schüler wirklich schlau unterwegs. „Schlau unterwegs“, so lautet auch der Name eines Klimaschutzprojekts für Schulen der Energieagentur Rhein-Sieg – mit Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie der finanziellen Unterstützung durch die jeweilige Kommune.