Wilder Müll im Vorgebirge Ein besonders dreister Fall von Umweltverschmutzung

Bornheim · In der Natur abgeladener Müll ist auch im Vorgebirge ein großes Problem, aber so einen Fall hat es in Bornheim wohl noch nicht gegeben. Vermutlich sind Profis am Werk. Die Stadt schaltet die Bevölkerung ein.

04.03.2024 , 11:26 Uhr

Ein Stapel Altreifen wurde am Gemüseweg in Bornheim abgeladen. Das Problem ist aber größer. Foto: Stadt Bornheim

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge