Einbruch in Logistikzentrum : Unbekannte klauen in Hersel Autoreifen im Wert von 40.000 Euro

Symbolbild. Foto: DPA

Bornheim Eine große Menge an Kompletträdern wurde am Wochenende in Hersel geklaut. Unbekannte hatten sich Zugang zu einer Logistikhalle verschafft und Waren im Wert von rund 40.000 Euro erbeutet.



Nach einem größeren Diebstahl von Kompletträdern aus einem Logistikzentrum in Bornheim-Hersel sucht die Polizei nach Zeugen. Wer im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagvormittag in der Simon-Arzt-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 0228 150 zu melden.

Die unbekannten Täter verschafften sich nach der Spurenlage durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang in die Logistikhalle. Dort wurden insgesamt 70 Kompletträder in einem Wert von rund 40.000 Euro geklaut. Um die große Menge an Rädern aus der Halle zu schaffen, nutzten die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit die vor Ort abgestellten Sackkarren.

(ga)