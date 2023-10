Drei Fälle von Vandalismus Unbekannte werfen Kirchenfenster ein

Rhein-Sieg-Kreis · In den vergangenen Tagen sind drei Fälle von Vandalismus zu verzeichnen. Und zwar in Witterschlick, in Waldorf und in Rheinbach.

11.10.2023, 19:00 Uhr

Auch wenn es vielleicht dahin passt: Das Kreuz gehört eigentlich nicht zur Erinnerungsstele für die Hochwasserkatastrophe in Rheinbach. Unbekannte haben es nachträglich dort angebracht. Die Stadt wird es entfernen lassen und hat Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Foto: Juliane Hornstein

