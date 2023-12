Nach dem Unfall auf der A 555 Ermittler werten Zeugenaussagen aus

Die beiden jungen Männer, die wegen fahrlässiger Tötung und Teilnahme an einem illegalen Autorennen auf der A 555 beschuldigt werden, haben sich noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Das teilt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer dem General-Anzeiger auf Anfrage mit. Wie berichtet, waren bei einem schweren Unfall auf der A 555 bei Wesseling am 1. Dezember zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei einige Tage danach feststellte, handelte sich bei den Toten um eine 49-jährige Frau aus Lüdenscheid und deren 23-jährige Tochter, die in Bonn studierte. Für beide kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in ihrem VW Polo.