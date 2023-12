Beschuldigte schweigen Zeugen geben neue Hinweise zum Unfallhergang auf A555

Die beiden jungen Männer, die wegen fahrlässiger Tötung und Teilnahme an einem illegalen Autorennen auf der A555 beschuldigt werden, haben sich noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Das teilt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer dem General-Anzeiger auf Anfrage mit. Wie berichtet, waren bei einem schweren Unfall auf der A555 bei Wesseling am 1. Dezember zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei einige Tage danach feststellte, handelte sich bei den Toten um eine 49-jährige Frau aus Lüdenscheid und deren 23-jährige Tochter, die in Bonn studierte. Für beide kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in ihrem VW Polo.