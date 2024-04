Aus der Polizeistatistik Welche Rolle spielt hohe Geschwindigkeit bei Unfällen auf der A555?

Nach dem schweren Unfall, der sich am vergangenen Sonntag auf der A555 ereignet hat, sucht die zuständige Polizei Köln nach Zeugen. Wie berichtet, war in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus starb. Ereignet hatte sich der Zusammenstoßt mit einem anderen Auto in Höhe der früheren Raststätte „Im Eichkamp“.