Kreisverkehr bei Schwadorf Quadfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Gegen circa 14:40 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr an der Abfahrt Schwadorf/Bornheim der A553 ein folgenschwerer Unfall. Ein 50-jähriger Quadfahrer aus Schleiden verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Laut Information der Polizei vor Ort wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt und deshalb in die Uniklinik gebracht, so Einsatzleiter Wolfgang Kühl.