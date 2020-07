Autofahrer öffnete unvermittelt Tür : Rollerfahrerin bei Unfall in Bornheim schwer verletzt

Bornheim-Merten Eine 62-Jährige war am Donnerstag mit ihrem Roller in Bornheim-Merten unterwegs, als sich plötzlich eine Autotür öffnete. Als sie ausweichen wollte, stürzte sie zu Boden.

Die Fahrerin eines Motorrollers ist bei einem Unfall in Bornheim-Merten am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen angab, war die 62-Jährige um 16.10 Uhr auf der Klosterstraße unterwegs, als ein 37-Jähriger, der mit dem Pkw in einer Parkbucht an der rechten Straßenseite geparkt hatte, unmittelbar die Fahrertür seines Wagens öffnete.